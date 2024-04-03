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Банки Кыргызстана прекратили операции с российскими картами системы "Мир"

Банки Кыргызстана прекратили операции с российскими картами системы "Мир" Кыргызские банки прекратили проведение операций с российскими картами, входящими в состав платежной системы "Мир".
Финансы
3 апреля 2024 г. 16:40
Банки Кыргызстана прекратили операции с российскими картами системы Мир

Кыргызские банки прекратили проведение операций с российскими картами, входящими в состав платежной системы "Мир".

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" Кыргызстана, который является оператором национальной платежной системы "Элкарт".

В сообщении сказано, что с 12:00 по местному времени 3 апреля пользователям карт "Мир" стали недоступны "обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах), переводы с карты на карты, электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий".

В процессинговом центре напомнили, что в феврале текущего года подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт" (АО "НСПК"), оператора карт платежной системы "Мир". В целях "минимизации риска вторичных санкций" кыргызская сторона вынуждена было после этого принять решение об отказе проведения операций с картами "Мир" на территории республики.

В Нацбанке Кыргызстана сообщили о том, что не имеют полномочий вмешиваться в работу коммерческих банков по таким вопросам, и заверили, что банки имеют право самостоятельно решать, с какой платежной системой им работать, а с какой нет.

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