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Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары

Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары С 21 июня кубинские банковские и финансовые учреждения временно прекратят принимать депозиты в наличной валюте США
Финансы
11 июня 2021 г. 10:15
Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары

Кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление Центрального банка Кубы было представлено в четверг в эфире государственного телевидения республики.

«Учитывая препятствия, возникшие вследствие экономической блокады со стороны Соединенных Штатов, <...> было принято решение временно прекратить прием банкнот этой страны кубинской банковской и финансовой системой, — говорится в заявлении. — С 21 июня 2021 года кубинские банковские и финансовые учреждения временно прекратят принимать депозиты в наличной валюте США».

Куба с 1994 года имеет две официальные валюты — кубинский песо и кубинский конвертируемый песо, который с момента введения был предназначен для замены доллара США на территории республики. Официальный обменный курс конвертируемого песо для граждан на настоящий момент — 1 доллар или 24 кубинских песо. С 1 января началось выведение из оборота кубинского конвертируемого песо, установлен официальный курс доллара — 24 кубинских песо.

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Версия на английском языке Cuba suspending cash bank deposits in dollars

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