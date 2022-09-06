Банки Беларуси подключатся к китайскому аналогу SWIFT

Банки Беларуси подключатся к китайскому аналогу SWIFT - национальной системе банковских переводов CIPS. Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.

Банки Беларуси подключатся к китайскому аналогу SWIFT - национальной системе банковских переводов CIPS. Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.

"Немаловажным элементом в сотрудничестве с Китаем станет подключение белорусских банков к национальной китайской системе банковских переводов CIPS. Это специальная система платежей, которая является альтернативой SWIFT", - заявил Снопков.

По его словам, планируется, что в декабре Беларусбанк уже начнет выпускать платежные карты этой системы.