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Банки Беларуси подключатся к китайскому аналогу SWIFT

Банки Беларуси подключатся к китайскому аналогу SWIFT Банки Беларуси подключатся к китайскому аналогу SWIFT - национальной системе банковских переводов CIPS. Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.
Финансы
6 сентября 2022 г. 15:02
Банки Беларуси подключатся к китайскому аналогу SWIFT

Банки Беларуси подключатся к китайскому аналогу SWIFT - национальной системе банковских переводов CIPS. Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом сообщил журналистам во вторник первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.

"Немаловажным элементом в сотрудничестве с Китаем станет подключение белорусских банков к национальной китайской системе банковских переводов CIPS. Это специальная система платежей, которая является альтернативой SWIFT", - заявил Снопков.

По его словам, планируется, что в декабре Беларусбанк уже начнет выпускать платежные карты этой системы.

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Версия на английском языке Banks of Belarus to connect to Chinese analogue of SWIFT

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