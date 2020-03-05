Банки Азербайджана просят продлить срок действия закона о полном страховании вкладов

Действующие в Азербайджане банки обратились к правительству с просьбой о продлении срока действия закона "О полном страховании вкладов" до 4 декабря текущего года.

По полученной Report информации, этот вопрос был обсужден на встрече, прошедшей накануне в Центробанке Азербайджана (ЦБА). Сейчас банки ждут решения руководства страны в связи с этим.

Председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев прокомментировал данный вопрос Report: "Насколько нам известно, этот вопрос обсуждался в Совете финансовой стабильности, который поддержал инициативу. Мы считаем, что на нынешнем этапе целесообразна поддержка правительства в решении проблемы, и высшее руководство поддерживает эти инициативы. Считаем, что на первом заседании нового состава Милли Меджлиса будет принят законопроект о продлении срока действия закона "О полном страховании вкладов" до 4 декабря этого года",-отметил он.

Напомним, что решение о полном страховании вкладов вступило в силу 4 марта 2016 года сроком на 3 года. Целью было предотвратить отток вкладов из банков после двух девальваций маната в 2015 году. 4 марта прошлого года парламент страны продлил срок действия закона еще на год.

Принятие закона оправдало себя, так как уже спустя три месяца после вступления документа в законную силу банковские депозиты в Азербайджане снова начали расти и достигли 8,8 млрд манатов в октябре прошлого года, обновив четырехлетний максимум.