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Банки Азербайджана в течение 6 месяцев должны разработать новый стратегический план

Банки Азербайджана в течение 6 месяцев должны разработать новый стратегический план До конца марта следующего года азербайджанские банки должны разработать новый стратегический план в соответствии со "Стандартами корпоративного управления в банках", утвержденными Центральным банком (ЦБА), и представить его регулятору.
Финансы
2 октября 2023 г. 10:15
Банки Азербайджана в течение 6 месяцев должны разработать новый стратегический план

До конца марта следующего года азербайджанские банки должны разработать новый стратегический план в соответствии со "Стандартами корпоративного управления в банках", утвержденными Центральным банком (ЦБА), и представить его регулятору.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, кроме того, банки должны каждые три месяца оценивать уровень внедрения стандартов и информировать организацию о результатах.

Как указывается в требованиях Базельского комитета по банковскому надзору, внедрение требований эффективного корпоративного управления необходимо в целом для финансовой стабильности банков.

В этом контексте "Стандарты корпоративного управления в банках" были приняты решением правления ЦБА от 28 августа 2023 года и вступили в силу с 8 сентября. Основной целью принятия стандартов является четкое определение полномочий и обязанностей органов управления и достижение организации работы банков в соответствии с принципами надежности, прозрачности, подотчетности", - говорится в сообщении ЦБА.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarının yeni strateji planını hazırlamaq üçün 6 ay vaxtı var

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