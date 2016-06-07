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    ​Банки Азербайджана резко увеличили спрос на доллар

    На сегодняшнем аукционе реальный спрос превысил предложение в 4,4 раза

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) выставил на продажу 50 млн. долларов.

    Как сообщили Report в ГНФАР, эти средства проданы 23 коммерческим банкам.

    Как сообщили Report из банковских кругов, на сегодняшнем аукционе реальный спрос коммерческих банков превысил фактическое предложение в 4,4 раза, составив 220 млн. долларов. Поэтому ожидается рост завтрашнего официального курса.

    Напомним, что сегодня курс доллара составил 1,5024 AZN/USD. 

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