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Банки Азербайджана рассматривают возможность расширения сотрудничества с BNY Mellon

Банки Азербайджана рассматривают возможность расширения сотрудничества с BNY Mellon Состоялась встреча руководства Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана“ (АБА) и делегации Bank of New York Mellon, находящейся с визитом в Баку.
Финансы
12 февраля 2024 г. 16:19
Банки Азербайджана рассматривают возможность расширения сотрудничества с BNY Mellon

Состоялась встреча руководства Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана“ (АБА) и делегации Bank of New York Mellon, находящейся с визитом в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

На встрече обсуждалось расширение возможностей сотрудничества между азербайджанскими банками и Bank of New York Mellon.

АБА была основана в 1990 году коммерческими банками. Основная цель - защита интересов организаций-членов, оказание помощи в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координация деятельности. В настоящее время членами АБА являются 23 банка и 6 небанковских кредитных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları “Bank of New York Mellon”la əməkdaşlığı genişləndirə bilər

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