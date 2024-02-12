Банки Азербайджана рассматривают возможность расширения сотрудничества с BNY Mellon

Состоялась встреча руководства Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана“ (АБА) и делегации Bank of New York Mellon, находящейся с визитом в Баку.

Состоялась встреча руководства Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана“ (АБА) и делегации Bank of New York Mellon, находящейся с визитом в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АБА.

На встрече обсуждалось расширение возможностей сотрудничества между азербайджанскими банками и Bank of New York Mellon.

АБА была основана в 1990 году коммерческими банками. Основная цель - защита интересов организаций-членов, оказание помощи в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координация деятельности. В настоящее время членами АБА являются 23 банка и 6 небанковских кредитных организаций.