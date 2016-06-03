​Банки Азербайджана повысили интерес к фондовому рынку

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В настоящее время коммерческие банки, не возобновившие кредитование, повысили интерес к рынку государственных ценных бумаг. Об этом сообщил Report источник на рынке капитала.

По словам местных экспертов, банки предпочитают инвестировать привлеченные средства в фондовый рынок вместо того, чтобы направить их на кредитование: "Государство выступает гарантом возврата краткосрочных и долгосрочных облигаций, выпускаемых по государственной линии, то есть риска потерять средства нет. В то же время доходность этих ценных бумаг достаточно высока и доходит порою до 20% годовых. В случае же выдачи банком кредита под 20%, процентный доход составит примерно 10%. Здесь же существует риск невозврата кредита. Поэтому банки охотно скупают облигации минфина".

Эксперты отмечают, что 80-90% юридических лиц, вкладывающих средства в гособлигации, являются коммерческими банками, остальные - это страховые компании: "Страховщики не проявляют интерес к рынку по той причине, что большинство из них являются "дочками" банков и хранят свои деньги во входящих в тот холдинг банках. Банки предпочитают сами активно участвовать на фондовых рынках, чем допускать на них дочерние структуры".