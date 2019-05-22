Банки Азербайджана перейдут на усиленный режим работы в связи с проведением финала Лиги Европы

По инициативе Палаты контроля за финансовыми рынками Азербайджана, с 27 мая по 1 июня банки будут работать в усиленном режиме в связи с проведением 29 мая финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку.

Как сообщили Report в Палате, 75 филиалов и отделений 22-х банков перейдут на усиленный режим работы для оказания банковских услуг населению страны, туристам и иностранным гостям.

12 филиалов и отделений 9-ти банков будут работать 24 часа в сутки.

Список и график работы банков, которые будут работать в усиленном режиме работы можно найти на сайте Палаты.