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Банки Азербайджана наторговали наличной валютой на 5,2 млрд долларов

Банки Азербайджана наторговали наличной валютой на 5,2 млрд долларов Курс маната к иностранным валютам в 2020 году формировался в соответствии с соотношением спроса и предложения на валютном рынке.
Финансы
18 февраля 2021 г. 17:40
Банки Азербайджана наторговали наличной валютой на 5,2 млрд долларов

Курс маната к иностранным валютам в 2020 году формировался в соответствии с соотношением спроса и предложения на валютном рынке.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана.

В отчетном периоде наблюдалось снижение объема операций на валютном рынке, что было связано с ослаблением внешнеэкономических операций в связи с пандемией.

Стоимость операций на безналичном валютном рынке за 2020 год сократилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25,9 млрд долларов США. 86,5% безналичных валютных операций осуществлялось в долларах США, 13,5% - в других валютах. 34,7% валютных операций осуществлено на межбанковском валютном рынке, 65,3% - на внутрибанковском валютном рынке.

В январе-декабре 99,5% операций в МВР проводились в долларах США, 0,5% - в евро. Оборот по валютным операциям сформировался в основном за счет операций, проводимых на платформе Bloomberg. Стоимость валютных операций в ВВР составила 16,9 млрд в долларовом эквиваленте, из которых 79,7% составили операции в долларах США.

За отчетный период 94,2% валютных операций на ВВР пришлось на валютные операции с юридическими лицами.

Стоимость операций по купле-продаже наличной иностранной валюты банками сократилась на 13,3% по сравнению с прошлым годом и составила 5,2 млрд в долларовом эквиваленте. Из них 4,5 млрд или 86,7% составили операции в долларах США. Операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты в основном пришлись на I квартал.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları ötən il 5,2 milyard dollarlıq nağd xarici valyuta alıb-satıb

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