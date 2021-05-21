Банки Азербайджана наторговали наличной валютой на 1,1 млрд долларов

Оборот по валютным операциям сформировался в основном за счет операций, проводимых на платформе Bloomberg

Курс маната к иностранным валютам в первом квартале года формировался в соответствии с соотношением спроса и предложения на валютном рынке. В течение квартала на валютном рынке наблюдалась стабильность.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана.

В отчетном периоде наблюдалось снижение объема операций на валютном рынке, что объясняется в основном наблюдаемыми тенденциями дедолларизации.

Стоимость операций на безналичном валютном рынке сократилась на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,9 млрд в долларовом эквиваленте. 85,6% безналичных валютных операций осуществлялось в долларах США, 14,4% - в других валютах. 30,6% валютных операций осуществлено на межбанковском валютном рынке, 69,4% - на внутрибанковском валютном рынке.

В январе-декабре 99,5% операций в МВР проводились в долларах США, 0,5% - в евро. Оборот по валютным операциям сформировался в основном за счет операций, проводимых на платформе Bloomberg. Стоимость валютных операций в ВВР составила 4,1 млрд в долларовом эквиваленте, из которых 79,4% составили операции в долларах.

За отчетный период 95,2% валютных операций на ВВР пришлось на валютные операции с юридическими лицами. Стоимость операций по купле-продаже наличной иностранной валюты банками сократилась вдвое по сравнению с прошлым годом и составила 1,1 млрд в долларовом эквиваленте. Из них 979 млн или 89% составили операции в долларах США. Операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты в основном пришлись на январь.