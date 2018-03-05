Банки Азербайджана контролируют 64% активов финансовой системы

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Активы финансовой системы Азербайджана на конец 2017 года составили 43,7 млрд манатов, что равно 62% ВВП (99% ненефтяного ВВП).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров по итогам деятельности за 2017 год.

Согласно документу, банки владеют 64% активов и тем самым играют доминирующую роль в секторе. Доля небанковских кредитных организаций в активах увеличилась до 33,4% за счет передачи проблемных активов Международного банка Азербайджана "Аграркредиту". Доля страхового сектора и инвестиционных компаний в активах финансовой системы составила 2,3% и 0,4% соответственно.

Следует отметить, что отчет Кабинета министров представлен Милли Меджлису. Документ будет обсуждаться на пленарном заседании парламента 16 марта.