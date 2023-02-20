Банки Азербайджана и ОАЭ будут развивать корреспондентские отношения

Планируется развитие корреспондентских отношений между банками Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Планируется развитие корреспондентских отношений между банками Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА), это нашло отражение в подписанном сегодня Меморандуме о сотрудничестве с Федерацией банков ОАЭ.

Документ подписали президент АБА Закир Нуриев и генеральный директор Федерации банков ОАЭ Джамаль Салех.

В то же время предусматривается развитие двусторонних отношений между сторонами, установление более тесных деловых связей между банковскими секторами, проведение совместных обучающих программ, обмен информацией между банками-членами обеих организаций и др.

Ассоциация банков Азербайджана была основана в 1990 году коммерческими банками. В настоящее время членами АБА являются 25 банков и 5 небанковских организаций.