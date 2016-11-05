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    Банкам США запретили открывать счета в КНДР

    Это связано с новыми санкциями, которые ввело министерство финансов США против КНДР

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Руководство США запретило банкам открывать счета в банках Северной Кореи. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, причиной этому являются новые санкции, которые ввело министерство финансов США против КНДР.

    "Американским финансовым институтам запрещается открывать и поддерживать корреспондентские счета в северокорейских банках, а также требуется проводить дополнительные меры аудита с тем, чтобы не позволить северокорейским финансовым институтам получать непрямой доступ к американским корреспондентским счетам", — говорится в сообщении финансового ведомства.

    По словам министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Адама Шубина, власти КНДР продолжают прибегать к услугам подставных компаний и агентов для осуществления незаконных финансовых транзакций.

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