Банк Японии выкупил гособлигации на $12,7 млрд в ходе внепланового раунда

Банк Японии 4 октября провел внеплановый раунд выкупа гособлигаций, стремясь сдержать снижение стоимости бондов и, соответственно, рост доходностей.

Банк Японии 4 октября провел внеплановый раунд выкупа гособлигаций, стремясь сдержать снижение стоимости бондов и, соответственно, рост доходностей.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Financial Times.

В общей сложности японский ЦБ выкупил госбумаги на сумму 1,9 трлн иен (12,7 млрд долларов), в том числе облигации со сроками обращения от 5 до 10 лет на 675 млрд иен (4,52 млрд долларов).

Несмотря на действия Банка Японии, доходность гособлигаций страны продолжает расти в связи с ожиданиями, что ЦБ в скором времени откажется от политики отрицательных процентных ставок, которой он придерживается с 2016 года.

По итогам сентябрьского заседания Банк Японии оставил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Регулятор также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5% годовых.

Летом японский ЦБ заявил, что будет придерживаться более гибкого подхода к контролю кривой доходности десятилетних гособлигаций, в частности, будет считать границы диапазона колебаний скорее ориентирами, чем жесткими ограничениями.

В среду доходность 10-летних гособлигаций Японии достигла 0,813%, она находится на максимуме за 10 лет. Ставки пяти- и 20-летних японских бондов также достигли многолетних максимумов.