О нас

Банк Японии выкупил гособлигации на $12,7 млрд в ходе внепланового раунда

Банк Японии выкупил гособлигации на $12,7 млрд в ходе внепланового раунда Банк Японии 4 октября провел внеплановый раунд выкупа гособлигаций, стремясь сдержать снижение стоимости бондов и, соответственно, рост доходностей.
Финансы
4 октября 2023 г. 15:22
Банк Японии выкупил гособлигации на $12,7 млрд в ходе внепланового раунда

Банк Японии 4 октября провел внеплановый раунд выкупа гособлигаций, стремясь сдержать снижение стоимости бондов и, соответственно, рост доходностей.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Financial Times.

В общей сложности японский ЦБ выкупил госбумаги на сумму 1,9 трлн иен (12,7 млрд долларов), в том числе облигации со сроками обращения от 5 до 10 лет на 675 млрд иен (4,52 млрд долларов).

Несмотря на действия Банка Японии, доходность гособлигаций страны продолжает расти в связи с ожиданиями, что ЦБ в скором времени откажется от политики отрицательных процентных ставок, которой он придерживается с 2016 года.

По итогам сентябрьского заседания Банк Японии оставил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Регулятор также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5% годовых.

Летом японский ЦБ заявил, что будет придерживаться более гибкого подхода к контролю кривой доходности десятилетних гособлигаций, в частности, будет считать границы диапазона колебаний скорее ориентирами, чем жесткими ограничениями.

В среду доходность 10-летних гособлигаций Японии достигла 0,813%, она находится на максимуме за 10 лет. Ставки пяти- и 20-летних японских бондов также достигли многолетних максимумов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bank of Japan buys $12.7B of bonds as yields hit highest in a decade

Другие новости из категории

Государственное агентство жилищного строительства выбирает аудитора
Государственное агентство жилищного строительства выбирает аудитора
4 октября 2023 г. 11:10
ЦБА утвердил порядок проведения собеседования с руководителями субъектов финансового сектора
ЦБА утвердил порядок проведения собеседования с руководителями субъектов финансового сектора
4 октября 2023 г. 10:38
В Азербайджане изменились пруденциальные нормативы и требования по кредитным рискам
В Азербайджане изменились пруденциальные нормативы и требования по кредитным рискам
4 октября 2023 г. 10:05
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:11
Турция заинтересована в азербайджанской модели обязательного автострахования
Турция заинтересована в азербайджанской модели обязательного автострахования
3 октября 2023 г. 19:07
Талех Кязымов: Межбанковский необеспеченный рынок в Азербайджане вырос в 6 раз
Талех Кязымов: Межбанковский необеспеченный рынок в Азербайджане вырос в 6 раз
3 октября 2023 г. 18:06
Центробанк: Повышение номинального эффективного курса может снизить инфляцию в Азербайджане
Центробанк: Повышение номинального эффективного курса может снизить инфляцию в Азербайджане
3 октября 2023 г. 17:56
МВФ: Фрагментация рынков нефти и газа может повлиять на инфляцию и ВВП Европы
МВФ: Фрагментация рынков нефти и газа может повлиять на инфляцию и ВВП Европы
3 октября 2023 г. 17:44
Талех Кязымов: В Азербайджане с 2022 года стерилизовано средств на 2 млрд долларов
Талех Кязымов: В Азербайджане с 2022 года стерилизовано средств на 2 млрд долларов
3 октября 2023 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi