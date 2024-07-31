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Банк Японии впервые с 2008 года решил повысить учетную ставку до 0,25%

Банк Японии впервые с 2008 года решил повысить учетную ставку до 0,25% Банк Японии (Центробанк) уже второй раз за эти полгода пересмотрел свою сверхмягкую денежную политику и повысил учетную ставку, которая в последние годы была установлена фактически на отрицательном уровне.
Финансы
31 июля 2024 г. 08:57
Банк Японии впервые с 2008 года решил повысить учетную ставку до 0,25%

Банк Японии (Центробанк) уже второй раз за эти полгода пересмотрел свою сверхмягкую денежную политику и повысил учетную ставку, которая в последние годы была установлена фактически на отрицательном уровне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).

На заседании финансового регулятора было принято решение повысить краткосрочную процентную ставку с 0-0,1% до 0,25%. Банк Японии также решил сократить объемы приобретения государственных облигаций.

Отмечается, что Банк Японии планирует в дальнейшем продолжить повышение учетной ставки, поскольку инфляция в стране превышает целевой показатель в 2% - в июне этого года инфляция составила 2,6% в годовом исчислении.

В целом же японский финансовый регулятор оценивает состояние экономики как положительное, отмечая позитивный тренд к росту на фоне устойчивого роста заработных плат и повышения доходов населения.

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