Банк Японии впервые с 2008 года решил повысить учетную ставку до 0,25%

Банк Японии (Центробанк) уже второй раз за эти полгода пересмотрел свою сверхмягкую денежную политику и повысил учетную ставку, которая в последние годы была установлена фактически на отрицательном уровне.
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На заседании финансового регулятора было принято решение повысить краткосрочную процентную ставку с 0-0,1% до 0,25%. Банк Японии также решил сократить объемы приобретения государственных облигаций.
Отмечается, что Банк Японии планирует в дальнейшем продолжить повышение учетной ставки, поскольку инфляция в стране превышает целевой показатель в 2% - в июне этого года инфляция составила 2,6% в годовом исчислении.
В целом же японский финансовый регулятор оценивает состояние экономики как положительное, отмечая позитивный тренд к росту на фоне устойчивого роста заработных плат и повышения доходов населения.