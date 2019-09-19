Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне

Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, отметив необходимость пересмотра прогнозов на следующей встрече из-за рисков со стороны зарубежных экономик.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении финансового регулятора по итогам сентябрьского заседания.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков. Семь членов регулятора выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, два - против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус% в январегода.Японский ЦБ отметил, что планирует сохранять низкие процентные ставки на протяжении длительного периода, по крайней мере до весныгода, принимая во внимание неопределенности вокруг состояния экономики и цен, в том числе в других странах, а также повышения налога на потребление в Японии.Регулятор продолжил отмечать замедление роста зарубежных экономик и связанные с этим риски, что побуждает его обратить больше внимания к тому, что импульс к достижению целевого уровня инфляции в% может быть утерян. "Принимая во внимание эту ситуацию, Банк пересмотрит изменения в экономике и ценах на следующем заседании, когда обновит прогноз экономической активности и цен", - говорится в релизе. В случае усиления отмеченных рисков, регулятор допускает дополнительные меры к ослаблению монетарной политики.