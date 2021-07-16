Банк Японии сохранил учётную ставку на отрицательном уровне

Регулятор также понизил прогноз по росту ВВП страны в текущем финансовом году до 3,8%, в апреле ожидался рост на 4%

Банк Японии (центробанк) в очередной раз сохранил учётную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в заявлении регулятора по итогам июльского заседания.

При этом восемь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку, на уровне минус 0,1%, в январе 2016 года.

Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому.

Регулятор также принял решение продолжать дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов до конца будущего марта. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 20 триллионов иен, отметил ЦБ.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен.

Центробанк Японии также вновь объявил, что будет внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и без колебаний примет дополнительные меры смягчения кредитно-денежной политики в случае необходимости. В краткосрочной и долгосрочной перспективе японский ЦБ ожидает, что сохранит ставку на нынешнем или более низком уровне.

Также регулятор понизил прогноз по росту ВВП страны в текущем финансовом году до 3,8%, в апреле ожидался рост на 4%.