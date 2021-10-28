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Банк Японии сохранил учетную ставку на прежнем уровне

Банк Японии сохранил учетную ставку на прежнем уровне Банк Японии (центробанк) вновь сохранил учётную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.
Финансы
28 октября 2021 г. 09:09
Банк Японии сохранил учетную ставку на прежнем уровне

Банк Японии (центробанк) вновь сохранил учётную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в заявлении регулятора по итогам его октябрьского заседания.

Согласно результатам заседания, восемь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку, на уровне минус 0,1%, в январе 2016 года.

Кроме того, центробанк планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому.

Регулятор также принял решение продолжать дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов до конца марта. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 20 трлн иен, отметил ЦБ.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 трлн иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 млрд.

Банк Японии вновь обращает внимание на то, что будет внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и без колебаний примет дополнительные меры смягчения кредитно-денежной политики в случае необходимости. В краткосрочной и долгосрочной перспективе японский ЦБ ожидает, что сохранит ставку на нынешнем или более низком уровне.

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