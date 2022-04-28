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Банк Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Банк Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне Банк Японии в очередной раз сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.
Финансы
28 апреля 2022 г. 09:16
Банк Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Банк Японии в очередной раз сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении регулятора по итогам заседания.

При этом восемь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 трлн иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 млрд иен.

С апреля объем выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов вернулся к уровню до пандемии — в 5 трлн иен (3 трлн в CP и 2 трлн в корпоративных бондах). Ранее выкуп суммарно составлял около 20 трлн иен.

Регулятор сообщил, что будет продолжать расширять денежную базу до тех пор, пока годовые темпы роста наблюдаемого индекса потребительских цен (все товары, за исключением свежих продуктов питания) не превысят 2% и не останутся стабильно выше целевого показателя.

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Версия на английском языке Bank of Japan leaves discount rate at negative level

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