О нас
Аудио новости

Банк Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Банк Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне Банк Японии в очередной раз сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.
Финансы
18 марта 2022 г. 09:57
Банк Японии сохранил учетную ставку на отрицательном уровне

Банк Японии в очередной раз сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении регулятора по итогам заседания.

Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому.

Регулятор также принял решение продолжать дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов до конца марта 2022 года. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 20 триллионов иен, отметил ЦБ. Японский регулятор также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 трлн иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 млрд иен.

Регулятор полагает, что экономика Японии, вероятно, восстановится по мере ослабления давления пандемии коронавируса, снятия ограничений и постепенного роста внешнего спроса. ЦБ также отметил, что существует крайняя степень неопределенности относительно влияния на экономическую активность страны и цены из-за ситуации вокруг Украины.

ЦБ будет продолжать расширять денежную базу до тех пор, пока годовые темпы роста наблюдаемого индекса потребительских цен (все товары, за исключением свежих продуктов питания) не превысят 2% и не останутся стабильно выше целевого показателя.

Центробанк Японии также подтвердил, что будет внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и без колебаний примет дополнительные меры смягчения кредитно-денежной политики в случае необходимости. В краткосрочной и долгосрочной перспективе японский ЦБ ожидает сохранения ставки на нынешнем или более низком уровне.

Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 0,9% в годовом выражении после инфляции в 0,5% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

При этом в месячном выражении цены за февраль выросли на 0,4%, в январе этот показатель составил 0%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) выросли в годовом выражении на 0,6%, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Bank of Japan keeps discount rate at negative level

Другие новости из категории

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.03.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.03.2022)
18 марта 2022 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2022)
18 марта 2022 г. 09:23
Всемирный банк выделил $100 млн экстренной поддержки высшему образованию Украины
Всемирный банк выделил $100 млн экстренной поддержки высшему образованию Украины
18 марта 2022 г. 07:32
Фондовые индексы США закрылись ростом
Фондовые индексы США закрылись ростом
18 марта 2022 г. 05:16
Банк Англии повысил учетную ставку до 0,75%
Банк Англии повысил учетную ставку до 0,75%
17 марта 2022 г. 16:18
Центральный банк Турции заявил о сохранении ставки недельного репо на уровне 14%
Центральный банк Турции заявил о сохранении ставки недельного репо на уровне 14%
17 марта 2022 г. 15:11
Годовая инфляция в еврозоне достигла исторического максимума
Годовая инфляция в еврозоне достигла исторического максимума
17 марта 2022 г. 15:09
Россия выплатила купоны по евробондам на 117,2 млн долларов
Россия выплатила купоны по евробондам на 117,2 млн долларов
17 марта 2022 г. 12:58
Агентство по развитию экономических зон выбирает аудитора
Агентство по развитию экономических зон выбирает аудитора
17 марта 2022 г. 11:02
В 2021 году в балансе текущих операций Азербайджана профицит превысил 8 млрд долларов
В 2021 году в балансе текущих операций Азербайджана профицит превысил 8 млрд долларов
17 марта 2022 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi