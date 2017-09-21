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    Банк Японии сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений

    Объемы стимулирования экономики также не изменились

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Банк Японии сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Vestifinance.ru, регулятор по-прежнему оптимистично оценивает перспективы экономики, сигнализируя о своей убежденности в том, что стабильное восстановление постепенно подтолкнет инфляцию к 2%-му целевому уровню без дополнительных стимулов.

    Как и ожидалось, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ была сохранена на уровне минус 0,1%.

    Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около 0%.

    Объемы стимулирования экономики также не изменились. Регулятор продолжит покупки активов на 80 трлн иен (715 млрд долларов) в год.

    Как отмечает Bloomberg, эксперты все больше ожидают, что нынешний курс монетарной политики сохранится по крайней мере до апреля 2018 года.

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