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Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне

Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года
Финансы
18 декабря 2020 г. 09:29
Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне

Банк Японии снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении регулятора по итогам декабрьского заседания.

Восемь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Регулятор также принял решение продлить дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов на шесть месяцев, до конца сентября 2021 года. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 20 триллионов иен, отметил Центробанк.

Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Отмечается, что в зависимости от динамики экономической активности и цен доходность может в некоторой степени повышаться и понижаться.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен.

Японский регулятор сообщил в релизе, что будет внимательно следить за влиянием пандемии COVID-19 и без колебаний примет дополнительные меры смягчения ДКП в случае необходимости. В краткосрочной и долгосрочной перспективах японский ЦБ ожидает сохранения ставок на нынешнем или более низком уровне.

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