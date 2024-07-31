Банк Японии повысил ставку до максимума с 2008 года

Банк Японии повысил учетную ставку с 0-0,1% до 0,25%. Сейчас показатель находится на максимуме с конца 2008 года.
Как передает Report, об этом сообщает NHK.
Это уже второе повышение ставки регулятором в текущем году. Первое произошло в марте. До этого регулятор на протяжении многих лет придерживался политики отрицательных ставок.
При этом в Банке Японии допускают дальнейшее повышение ставки в целях борьбы с инфляцией. Рост потребительских цен в стране превышает целевой показатель в 2%. Так, по итогам июня инфляция составила 2,6%.