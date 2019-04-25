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Банк Японии оставил ставку без изменений

​Банк Японии оставил ставку без изменений

Банк Японии по итогам двухдневного заседания оставил денежно-кредитную политику без изменений и сигнализировал о своем намерении удерживать процентные ставки на низком уровне по крайней мере до весны 2020 года, сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика.

Как и ожидалось, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ была сохранена на уровне минус 0,1%. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около 0%.

Банк Японии сейчас прогнозирует, что он не достигнет своего 2%-го целевого показателя инфляции по крайней мере до марта 2022 года.

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