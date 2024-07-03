Банк Японии начал выпуск новых иеновых банкнот впервые за 20 лет

Банк Японии с 3 июля начинает выпускать в оборот новые денежные купюры.

Банк Японии с 3 июля начинает выпускать в оборот новые денежные купюры.

Как сообщает Report , дизайн нынешних иеновых банкнот не менялся с 2004 года.

Новые денежные знаки получили дополнительную защиту в виде голограмм и других отличительных особенностей, что сделает их подделку практически невозможной. В дизайне банкнот применяются спокойные оттенки серого, зеленого, синего и коричневого.

Находящиеся сейчас в обороте денежные знаки номиналом 10, 5 и 1 тыс. иен (62, 31 и 6,1 доллара по текущему курсу соответственно) полностью сохранят свою платежеспособность.

Отметим, что Япония, которая традиционно считается страной, где население предпочитает наличные деньги, в последние годы активно борется за продвижение безналичных платежей. Вместе с тем, их объем по-прежнему не дотягивает до целевого показателя в 40% от общего количества расчетов по стране.