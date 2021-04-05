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Банк Японии начал эксперимент по выпуску цифровой валюты

Банк Японии начал эксперимент по выпуску цифровой валюты Японский начнет подготовку к созданию своей цифровой валюты в 2021-2022 финансовом году, который начинается в апреле 2021 года
Финансы
5 апреля 2021 г. 13:15
Банк Японии начал эксперимент по выпуску цифровой валюты

Банк Японии (центробанк) приступил к первому этапу экспериментальной проверки возможности выпуска собственной цифровой валюты, говорится в его сообщении.

Как передает Report со ссылкой на Prime, ряд центробанков в прошлом году заявлял об обсуждениях возможности запуска своей цифровой валюты. Так, этот вопрос поднимался, в частности, в Европе, Китае, России, а сам японский регулятор заявлял, что начнет подготовку к созданию своей цифровой валюты в 2021-2022 финансовом году, который начинается в апреле 2021 года.

"Банк Японии проводил подготовку к началу экспериментов с цифровой валютой центробанков (CBDC) с начала 2021-2022 финансового года, чтобы протестировать техническую реализацию основных функций и возможностей, необходимых для CBDC. Поскольку необходимые приготовления завершены, сегодня начинается "Фаза 1 "Подтверждение концепции" (PoC)", — говорится в сообщении.

На первом этапе регулятор планирует разработать тестовую среду для системы CBDC и провести эксперименты с основными функциями CBDC в качестве платежного инструмента, такими как выпуск, распределение и погашение.

Центробанк уточняет, что этот этап будет проводиться до конца марта 2022 года.

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