Банк ВТБ: Налоговые реформы положительно влияют на банковский сектор Азербайджана

"Мы приветствуем все реформы, которые сегодня реализуются в Азербайджане. Уже ощущается их позитивный эффект в банковском секторе".

Как передаёт Report, об этом сказал председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

По его словам, в частности, это касается сферы активизации и регулирования расчетов: "Ограничение использования наличных платежей способствовало росту безналичного оборота. Это очень позитивный шаг для экономики и бизнеса, и на сегодня наблюдается существенный рост безналичных платежей, что безусловно влияет на увеличение налогооблагаемой базы и прозрачности операций", - отметил Е.Кирин.

Он отметил, что несмотря на то, что реформы в этом направлении были начаты несколько лет назад, для достижения хороших результатов требовалось время.

"Мы видим, что мораторий, который был наложен на удержание налога с доходов физлиц, способствовал обелению заработных плат, потому что доля официально задекларированных доходов даже год назад была минимальной. Этот фактор также сильно влияет на работу банков, так как при расчете процентных ставок по кредитам мы оцениваем риски клиента, которые напрямую зависят от степени его платежеспособности. Официальные доходы, конечно же повышают этот показатель и помогают нам предлагать заемщикам более низкие ставки", - отметил глава банка.

Что касается деятельности юрлиц, то здесь также при выборе проекта для кредитования банки отдают предпочтение компаниям, которые работают прозрачно: "Мы анализируем финансовые показатели предприятия, проводим стресс-тесты и определяем уровень риска. Только после этого оформляются условия, по которым мы можем выдать кредит. Ранее зачастую наши расчеты страдали из-за того, что большую часть в информации составляла управленческая отчетность. И по мере того, как ее доля будет сокращаться в пользу роста официальной отчетности, тем будут более простыми и выгодными условия для кредитования наших заемщиков. И банк в этом заинтересован. Поскольку тогда процедура андеррайтинга будет отнимать у нас меньше времени", - отметил Е.Кирин.

Е.Кирин сказал, что в международной практике на основе налоговых отчетов и деклараций формируется автоматизированная общедоступная база данных, которая распространяется на коммерческой основе: "Но в этой базе можно найти все балансовые данные компании, отчеты о продажах, прибыли и т.д. Банки, приобретая эту базу, могут проводить анализ деятельности потенциальных клиентов, предоставлять индивидуальные предложения к каждому клиенту. Причем, очень важно, что эти отчеты носят оперативный характер, так как положение компании может поменяться и за короткий промежуток времени.", - отметил он.