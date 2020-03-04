​Банк ВТБ готов увеличить поддержку российского экспорта в Азербайджан

Банк ВТБ (Азербайджан) планирует расширить в 2020 году сотрудничество с АО "Российского экспортного центра" (РЭЦ) с целью поддержки российского экспорта в Азербайджан.

Как передаёт Report, об этом сказал председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин на пресс-конференции.

"У РЭЦ есть большой потенциал и активизация сотрудничества способствует укреплению экономических отношений между Азербайджаном и Россией. И мы хотим стать основным партнером РЭЦ в Азербайджане. К тому же имеется политическое решение по доведению торгового оборота между странами до 3 млрд долларов США", - сказал Кирин.

В настоящее время, по его словам, лимит сотрудничества Банка ВТБ (Азербайджан) с РЭЦ составляет 2,5 млн долларов США в год. "Мы хотим увеличить этот лимит в разы", - подчеркнул он.

Отметим, что в рамках поддержки российского экспорта в Азербайджан в 2019 году РЭЦ проведен ряд деловых миссий российских предприятий. В частности, был организован визит промышленных предприятий, деловой миссии в рамках международной выставки Caspian Oil & Gas, международной выставки World Food Azerbaijan в формате Russian Gastro Week, миссии из российских регионов.

"По итогам проведения этих мероприятий выявлены новые направления активного взаимодействия российского и азербайджанского бизнеса, в частности направления IT- индустрии и новых технологий, по которым уже намечен ряд перспективных проектов", - сказали ранее Report в представительстве РЭЦ.