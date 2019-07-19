Банк ВТБ (Азербайджан): В Азербайджане есть большой потенциал для обращения карт российской платежной системы “Мир”

Банк ВТБ (Азербайджан) на стадии согласования с Палатой надзора над финансовыми рынками Азербайджана вопроса запуска карт российской платежной системы “Мир”.

Как передает Report, об этом сказал в пятницу журналистам председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.

«На сегодняшний день в России выпущено в обращение более 60 миллионов карт "Мир", что составляет 20 процентов от общего объема эмиссии. С учетом увеличения эмиссии карт на российском рынке и принимая во внимание, что ежегодно Азербайджан посещает более 850 тысяч российских туристов, возникла потребность в обслуживании карт “Мир” и в Азербайджане», - сказал Е.Кирин.

По его словам, в настоящее время банк ВТБ последовательно проводит консультации и своевременно предоставляет в Палату все необходимые документы. «Для работы платежной системы в Азербайджане необходимо пройти определенные процедуры, в том числе получение разрешения. Это связано с вопросами безопасности средств. И мы видим большой потенциал в обращении карт «Мир» в Азербайджане», - сказал Е.Кирин.

Как отметил глава банка, для обслуживания карт «Мир» в действующих в стране банкоматах и POS-терминалах проблем нет, при этом в банкоматах банка ВТБ средства можно будет обналичивать без уплаты комиссий.

Отметим, что АО “Национальная система платежных карт” (НСПК) была создана в России в 2014 году. Был создан центр для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также был осуществлен выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

Карты "Мир" начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, на очереди Ziraat Bankasi, с которым в ближайшее время планируется завершить проект интеграции.

До конца 2019 года, по планам НСПК, карты "Мир" должны приниматься уже не в 7, а в 12 странах, в том числе в Узбекистане, Таджикистане, Азербайджане и Болгарии.