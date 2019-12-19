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Банк ВТБ (Азербайджан) создаёт цифровой банк

​Банк ВТБ (Азербайджан) создаёт цифровой банк

Банк ВТБ (Азербайджан) планирует до 2022 года создать цифровой банк и новую модель продаж в розничном бизнесе, в частности планируется рост здоровых кредитов в 6 раз. 

Как передаёт Report, об этом сообщил председатель правления банка Евгений Кирин. 

"Наша стратегия, рассчитанная на три года, предусматривает усиление сбалансированности бизнес модели",- сказал глава банка. 

По его словам, запуск цифрового банка планируется на базе мессенджеров Facebook и Whatsapp (трансграничные операции в чат-боте): "Обеспечение 100%-й доступности продуктов и сервисов в цифровых каналах увеличит долю доходоприносящих клиентов среднего и малого бизнеса с 30 до 80% в цифровых каналах", - сказал Кирин.

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