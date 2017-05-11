Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую услугу дистанционного обслуживания - мобильный банкинг VTB Mobile.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, теперь клиенты банка смогут совершать различные банковские операции со своего мобильного устройства на платформах IOS и Android в любое удобное для них время.

Приложение VTB Mobile будет доступно круглосуточно и позволит клиентам в безопасном режиме пользоваться услугами банка. С помощью мобильного банкинга можно оплатить коммунальные расходы, получить информацию по своим счетам, картам, вкладам и кредитам, получить выписку с текущего или карточного счета, перевести денежные средства с карты на карту, осуществить переводы как другим клиентам банка ВТБ (Азербайджан), так и сторонних банков Азербайджана, получить информацию по филиалам и банкоматам ВТБ (Азербайджан) и банков-партнеров.

Благодаря единой технологической платформе пользователям интернет-банкинга VTB Online автоматически доступны и услуги мобильного банкинга VTB Mobile. Для входа в систему клиент вводит тот же пароль, который он использует для входа в интернет-банкинг. В мобильном банке поддерживаются те же схемы авторизации, что и в интернет-банкинге: одноразовый SMS-пароль, мобильный генератор ключей, а также Asan İmza.