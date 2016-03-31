Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) внедрил услугу по пополнению банковских карт посредством системы денежных переводов Contact. Как передает Report со ссылкой на банк, сейчас клиенты имеют возможность посредством системы Contact пополнить банковские карты международных платежных систем MasterCard, VISA, American Express и Diners Club International, а также платежной системы ЭЛКАРТ. При этом клиент может внести денежные средства как на свою карту, так и на карту третьего лица, а также погасить кредит, связанный с картой.

Для совершения этих операций достаточно указать только номер карты, а реквизиты счета, ФИО владельца и любая другая информация не требуется. Пополнение карты возможно в долларах, евро и рублях. Комиссия за оказание услуги составляет 1,5% от суммы пополнения + 50 рублей (2 доллара или евро). Максимальная сумма одного перевода —75 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте). Зачисление денежных средств занимает от 2-х секунд до 10 дней, что зависит от банка – эмитентакарты.

Для того, чтобы воспользоваться этой услугой необходим только номер карты. Причем, если пополняется карта третьего лица, то получателю даже не нужно обращаться куда-либо за своими денежными средствами: в течение короткого времени деньги будут зачислены на его карту.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) - Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам. Сегодня Банк представлен 14 филиалами и Управлением клиентского обслуживания при головном офисе.