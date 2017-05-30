Банк ВТБ (Азербайджан) расширяет сеть онлайн-услуг

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Интерес корпоративных клиентов банка ВТБ (Азербайджан) к услуге интернет-банкинг VTB Online растет. С начала запуска интернет-банкинга 44% корпоративных клиентов подключились к дистанционному обслуживанию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Подключение к интернет-банкингу VTB Online осуществляется бесплатно. Самые популярные услуги, которыми пользуются юридические лица, – конвертация, денежные переводы внутри страны и за рубеж, в частности в Россию, а также перечисление заработной платы. С помощью интернет-банкинга возможно осуществлять разнообразные операции: оплату различных услуг посредством банковских счетов, многократную последовательную авторизацию платежей и массовые переводы платежей для зарплатных проектов, а также заказ карты и другие банковские операции.

Также банк ВТБ (Азербайджан) предоставляет услугу мобильного банкинга. Таким образом, пользователи интернет-банкинга могут свободно пользоваться мобильным банкингом VTB Mobile, загрузив на свои мобильные устройства соответствующее приложение. Мобильный банкинг VTB Mobile доступен на мобильных устройствах, поддерживающих платформы iOS и Android.