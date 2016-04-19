​Банк ВТБ (Азербайджан) проведет собрание акционеров

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ 31 мая 2016 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ (Азербайджан). Собрание пройдет в 11:00 в головном офисе банка по адресу г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.

Как передает Report со ссылкой на банк, повестка дня включает в себя вопросы об избрании секретаря очередного общего собрания акционеров банка, рассмотрении финансовой отчетности банка за 2015 год, предложений о распределении прибыли банка за 2015 год и выплате дивидендов.

Отметим, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам. Сегодня банк представлен 14 филиалами и управлением клиентского обслуживания при головном офисе.