​Банк ВТБ (Азербайджан) приступил к денежным переводам внутри страны

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) подключился к системе денежных переводов Monex, что позволит клиентам банка осуществлять денежные переводы и внутри страны.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, посредством системы Monex клиенты могут отправлять и получать деньги в более чем 30 тыс. пунктах по всему миру, совершать переводы денежных средств на любое расстояние за очень короткое время. Денежные переводы осуществляются в манатах, долларах и евро.

По системе Monex внутренние переводы в Азербайджане осуществляются без адреса, и клиент сможет получить средства в любом из регионов страны. Плата за перевод внутри страны в зависимости от суммы составляет от 2 до 30 манат (долларов или евро), комиссия за перевод за границу - 1,5% от общей суммы перевода.

"Важной задачей банка является обеспечение каждого нашего клиента качественным банковским сервисом. Мы постоянно развиваем нашу продуктовую линейку и услуги. Внедрение системы денежных переводов Monex – еще один шаг в этом направлении. Тем более Monex дает клиентам возможность производить переводы и в пределах Азербайджана", - заявил председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Юрий Яковлев.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) - Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам. Сегодня Банк представлен 14 филиалами и Управлением клиентского обслуживания при головном офисе.