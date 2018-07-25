Банк ВТБ (Азербайджан) приобретает банкомат с функцией ресайклинга

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению технической поддержки HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC сроком на 1 год

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 06 августа 2018 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008

Кроме того, банк объявляет тендер по приобретению лицензий и технической поддержки для ИТ-оборудования PaloAlto Networks PA-3020.

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 06 августа 2018 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008 Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Банк также намерен приобрести банкомат с функцией ресайклинга.

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 06 августа 2018 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008 Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета

Эльшан Махмудов

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233)

Факс: 012 437-71-21

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