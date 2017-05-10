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    Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил ветеранов с Днем победы

    Банк вручил им подарки

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил ветеранов с 72-ой годовщиной победы во Второй мировой войне. Представители банка приняли участие в праздничном обеде для ветеранов, организованном посольством России в Азербайджане по случаю Дня победы.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, на традиционной ежегодной встрече представители банка ВТБ (Азербайджан) тепло поздравили участников войны, пожелав им здоровья и вручив букеты цветов и подарки.

    "Заботясь о ветеранах, мы выражаем свою благодарность им за их отвагу. В победе над фашизмом во Второй мировой войне велика роль азербайджанского народа. Азербайджанцы отважно сражались в боях и в тылу. Именно Азербайджан обеспечивал большую часть фронта нефтью. Наш банк высоко ценит самоотверженность нашего народа и гордится ветеранами. Они останутся ярким примером для будущих поколений", - отметила начальник отдела по рекламе, маркетингу и спецпроектам банка Ульфат Ахмедова. 

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