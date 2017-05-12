Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по долларовым депозитам

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по долларовому депозиту "Выгодный".

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Согласно новым условиям, наиболее высокие ставки предусмотрены для тех, кто намерен открыть депозит на год. Так, при условии открытия долларового депозита сроком на 12 месяцев процентные ставки составят 3%. При этом ставка остается неизменной как при выплате процентов в конце срока, так и ежемесячно.

Теперь разместить доллары по вкладу "Выгодный" можно и на 6 месяцев. Максимальный срок размещения депозита – 24 месяца.

Минимальная сумма депозита составляет 100 долларов и по желанию клиента начисленные проценты могут быть переведены на банковскую карту или текущий счет. Депозиты, открытые по этим условиям, застрахованы согласно условиям Государственного фонда страхования вкладов.

При открытии депозита в банке ВТБ (Азербайджан) клиентам бесплатно оформляется пластиковая карта для снятия начисленных процентов, услуга смс-уведомления также предоставляется бесплатно и действуют выгодные условия досрочного расторжения.