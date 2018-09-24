Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) повысил ставки по депозитам "Универсальный", "Выгодный" и "Свободный". Доходность по вкладам увеличилась на 1,4 процентного пункта.

Теперь максимальная ставка по вкладу "Универсальный" с возможностью пополнения составляет 9% годовых в манатах и 1,9% - в долларах США. По депозиту "Выгодный", открытому в долларах США, - 2,3%, в манатах – 10,5%. Минимальная сумма размещения по обоим предложениям составляет 100 манатов (или эквивалент в иностранной валюте).

Вклад "Свободный" позволяет разместить средства по ставке 2,5% в манатах и 0,5% - в долларах США. Минимальная сумма депозита – 50 манатов (или эквивалент в иностранной валюте). Преимуществом этого депозита является возможность пополнять и досрочно снять вклад.

По желанию клиента начисленные проценты могут быть переведены на банковскую карту или текущий счет и выплачиваться на ежемесячной основе или в конце срока депозита.

При открытии вклада клиент бесплатно получает пластиковую карту для снятия начисленных процентов, услугу SMS-уведомления, а также подключается к интернет- и мобильному банкингу.

Кроме того, вкладчики ВТБ (Азербайджан) могут воспользоваться выгодными условиями по кредитам – банк предлагает им продукт "Кредит под залог депозита". Его процентная ставка равна ставке депозита + 3%, минимальная сумма составляет 700 манатов (или эквивалент в иностранной валюте).