Банк ВТБ (Азербайджан) посадил 100 деревьев в честь 100-летнего юбилея АДР

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) провел масштабную акцию по посадке деревьев в Сабаильском районе Баку на территории Шихова. Акция была приурочена к 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики.

Во время экологической акции сотрудники банка посадили 100 деревьев хвойных пород.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин отметил:

"Мы уделяем большое внимание реализации различных проектов корпоративной социальной ответственности. Сегодняшняя акция направлена на поддержание благоприятной окружающей среды, формирование экологической культуры в обществе и воспитание бережного отношения к природе. И это наш вклад в улучшение городского пространства в преддверии юбилея республики".