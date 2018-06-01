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    Банк ВТБ (Азербайджан) посадил 100 деревьев в честь 100-летнего юбилея АДР

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/  Банк ВТБ (Азербайджан) провел масштабную акцию по посадке деревьев в Сабаильском районе Баку на территории Шихова. Акция была приурочена к 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики.

    Во время экологической акции сотрудники банка посадили 100 деревьев хвойных пород.

    Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин отметил: 

    "Мы уделяем большое внимание реализации различных проектов корпоративной социальной ответственности. Сегодняшняя акция направлена на поддержание благоприятной окружающей среды, формирование экологической культуры в обществе и воспитание бережного отношения к природе. И это наш вклад в улучшение городского пространства в преддверии юбилея республики". 

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