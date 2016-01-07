​Банк ВТБ (Азербайджан) переводит долларовые ипотечные кредиты в манаты

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) перевел для клиентов в манаты приблизительно 2/3 ипотечных кредитов, финансируемых в иностранной валюте в партнерстве со строительными компаниями.

Об этом сообщил Report член правления банка, глава департамента развития розничного бизнеса Турал Велиев.

По словам Т.Велиева, в рамках данной программы определенная часть ипотечного кредитного портфеля трансформирована в манатные кредиты на основе индивидуального соглашения с клиентами: "Работы по реструктуризации продолжаются, ведутся переговоры с клиентами".

Член правления отметил, что в настоящее время банк временно ограничил кредитование. По его словам, в целом, оживление кредитования в банковском секторе ожидается в начале 2017 года: "2016 год станет годом реструктуризации проблемных кредитов и нормализации кредитного портфеля".