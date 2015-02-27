​Банк ВТБ (Азербайджан) открыл первый региональный филиал

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В городе Гянджа состоялось открытие первого регионального филиала банка ВТБ (Азербайджан). Филиал "Гянджа" расположен в центре города по адресу проспект Ататюрка, 234.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в новом офисе клиенты банка смогут получить широкий спектр банковских услуг, в том числе оформление кредитов, депозитов, денежные переводы, коммунальные платежи. Филиал "Гянджа" будет обслуживать также жителей Нафталана, Акстафы, Газаха, Дашкесана, Гедабека, Товуза, Геранбоя, Гёйгёля, Самуха и Шемкира.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Юрий Яковлев заявил, что расширение филиальной сети в регионах Азербайджана является одной из приоритетных задач стратегии развития банка: "Не случайно, что первый региональный филиал Банк ВТБ (Азербайджан) открыл в Гяндже. Гянджа - один из крупных промышленных городов Азербайджана. Здесь функционируют множество предприятий, большинство из которых задействованы в промышленном секторе страны. Открытием этого филиала мы намерены поддержать развитие реального сектора экономики в регионах".

Отметим, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банком ОАО Банк ВТБ. Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): ОАО Банк ВТБ и ОАО "AtaHolding". ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам. Сегодня банк представлен 13 филиалами и Управлением клиентского обслуживания при головном офисе.