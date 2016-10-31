Банк ВТБ (Азербайджан) открыл еще один филиал в столице

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ С этого дня в Баку начал работу новый филиал "Гянджлик" банка ВТБ (Азербайджан).

Как сообщает Report со ссылкой на банк, новый офис расположен по адресу проспект Ататюрка, 2, рядом со станцией метро "Гянджлик" и напротив крупного торгово-развлекательного центра "Гянджлик Молл".

В новом подразделении ВТБ (Азербайджан) клиентам предлагается широкий ассортимент банковских продуктов и качественное обслуживание. Физические и юридические лица могут воспользоваться такими услугами, как открытие депозитных счетов, расчетно-кассовое обслуживание, обмен валюты, оплата коммунальных услуг, отправка и получение денежных переводов, заказ пластиковых карт, подключение к интернет-банкингу.

Как и во всех других офисах банка ВТБ (Азербайджан), к услугам клиентов филиала "Гянджлик" предоставлена также круглосуточная служба Call Center - на короткий номер 986 (с номеров Azercell – 012 986), куда клиенты филиала могут обратиться в любое время, в том числе в выходные и праздничные дни.

Член правления, директор департамента развития корпоративного бизнеса Игорь Окаев заявил: "Мы продолжаем работу по оптимизации филиальной сети банка. Наша главная цель – быть ближе к клиентам, предоставлять им качественные финансовые услуги и создавать максимально комфортные условия".