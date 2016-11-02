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    Банк ВТБ (Азербайджан) намерен выдавать льготные кредиты предпринимателям

    На данный момент 60% кредитов дочерней структуры банка в Азербайджане направлено на частный сектор

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Банк ВТБ (Азербайджан) планирует в будущем выдавать льготные кредиты в рамках сотрудничества с Национальным фондом поддержки предпринимательства (НФПП). Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент, зампред правления Bank VTB (владелец 51% акций) Михаил Осеевский.

    По его словам, на данный момент более 60% кредитного портфеля дочернего банка в Азербайджане приходится на долю кредитам частному сектору: “Поэтому мы считаем, что сможем с легкостью освоить средства, выделенные по линии НФПП”.

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