Банк ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В связи с проведением в Баку 23-25 июня Гран При Азербайджана "Формула-1" филиал банка ВТБ (Азербайджан) переходит на режим работы без выходных дней. В субботу и воскресенье 24 и 25 июня соответственно филиал "Гянджлик" будет работать с 10.00 до 18.00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Филиал будет оказывать клиентам полный спектр банковских услуг: валютно-обменные операции, выплата и отправка средств по системам быстрых денежных переводов, приходные операции, открытие счетов, заказ и выдача пластиковых карт, прием платежных поручений, предоставление выписок по счетам, консультации.

Переход на такой режим работы предусмотрен с целью обеспечить максимальный комфорт и удобство для клиентов, в том числе гостей города во время проведения Гран-При по автогонкам. Филиал расположен у выхода станции метро "Гянджлик", по адресу пр-т M. K. Aтатюрка, 2 (напротив ТЦ Ganjlik Mall).