Bank VTB (Azerbaijan) завершил первое полугодие с прибылью

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По итогам первого полугодия 2017 года прибыль ОАО Bank VTB (Azerbaijan) превысила 3 млн манатов. Активы банка на 1 июля текущего года составили примерно 405 млн манатов, обязательства – 366 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, почти половина обязательств банка приходится на долю депозитов – 177,5 млн манатов. Кредитный портфель банка на конец второго квартала составил 323 млн манатов, из которых 200 млн манатов приходится на долю юридических лиц и предпринимателей.

Совокупный капитал банка за отчетный период составил 50,9 млн манат, что полностью отвечает требованиям Центробанка Азербайджана относительно капитала коммерческих банков. Адекватность капитала первого и второго порядка составляет 29,71% и 50,38% при требованиях 5% и 10% соответственно.