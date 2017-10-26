Bank VTB (Azerbaijan) закупает услуги такси

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) объявляет тендер на закупку услуг такси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, конкурсная заявка должна быть представлена до 8 ноября в главный офис банка по адресу г. Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза. Контактное лицо: Эльшан Махмудов, тел.: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233), мoб.: 055 212-03-31.

Напомним, что Bank VTB (Azerbaijan) основан в 2009 году на базе ОАО AFBank, действующего с 2003 года. Уставный капитал банка равен 50,815 млн манатов. Российской стороне принадлежит 51%, ООО AtaHolding - 48,99%, одному физическому лицу Адыгозялу Агаеву (председатель правления AtaHolding) - 0,01% акций банка.