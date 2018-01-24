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    Bank VTB (Azerbaijan) увеличит уставный капитал в 6,2 раза

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) увеличит уставный капитал на 265 млн манатов в первом квартале.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

    По информации, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В ходе встречи была подтверждена взаимная заинтересованность сторон в развитии сотрудничества в финансовой сфере. Андрей Костин рассказал главе Азербайджана о планах по увеличению в 6,2 раза капитала дочернего банка в Азербайджане.

    Также стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций в экономику республики, в частности, участие ВТБ в организации заимствований страны на международных финансовых рынках.

    Сейчас уставный капитал Bank VTB (Azerbaijan) составляет 50 815 000 манатов и складывается из 254 075 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 0,2 маната каждая. 

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