Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) увеличил уставный капитал на 265 млн манатов или в 6,215 раз, до 315, 815 млн манатов.

Как сообщает Report, в этих целях в обращение выпущено 1,325 млрд обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 маната каждая.

Акции приобрел Банк ВTБ (Россия), основной акционер Bank VTB (Azerbaijan). В настоящее время российская сторона контролирует 99,999995% акций "дочки" в Азербайджане. Оставшиеся 0,000005% акций принадлежат Адигезалу Агаеву (председателю Правления AtaHolding).

Bank VTB (Azerbaijan) был создан в 2009 году на базе ОАО AF Bank, действующего с 2003 года.